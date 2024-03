× Gaultier zündet (s)exzessive „Fashion Freak Show“

Vier Jahre nach seiner letzen Modoeshow bringt Jean Paul Gaultier vom 10. bis 14 Juli seine „Fashion Freak Show“ in die Wiener Stadthalle Wir haben die schrille Revue bereits in Mailand gesehen.

2020 präsentierte Jean Paul Gaultier seine letzte Modenschau. Jetzt bringt er seine „Fashion Freak Show“ nach Wien. Von 10. bis 14 Juli stoppt die schräge Revue gleich sechs Mal in der Wiener Stadthalle. Red-Carpet-Show von Gaultier zum Opening inklusive. ÖSTERREICH war schon am Donnerstag bei der Italien-Premiere in Mailand live dabei.

© Mark Senior ×

In einem zweistündigen Pop-, Mode- und Erotik-Spektakel zeigt Gaultier, der für die Show als Autor, Regisseur und Kostümbildner fungiert, die Höhepunkte seiner illustren Karriere. Von den Kinderzimmer-Kreationen mit Lippenstift und Kegel-BH für seinen Teddybären Nana, die seine Oma nicht wirklich gutheißt („Jean Paul, was hast du mit dem Teddy angestellt?“) über die erste eigene Kollektion samt dem „verrückte Scheisse“ Wutgeheul der „Fashion Police“ bis zu den weltberühmten Outfits für Madonna oder Kylie Mingue.

© oe24 ×

Umrahmt von den größten Hits der 70er und 80er wie „Le Freak“ „Relax“ oder „Bohemian Rhapsody“, Filmprojektionen auf beweglichen Leinwänden und einem gleichsam vom Cirque du Soleil wie dem Song Contest inspirierten Ensemble aus Akrobaten, Models und halbnackten Tänzern bietet die zum Großteil in französisch und mit Untertiteln (!) abgehaltene Gaultier-Show auch Hunderte neue exklusive Outfits, eine provokante Oben-Ohne-Show von Sängerin Demi Mondaine und ein sogar einen lasziven Striptaese.

© Mark Senior ×

Eine Art Mini-Life-Ball, der jedoch trotz Punk-Elementen wie der Sex-Pistols-Version von „My Way“ und einer Rotlicht-Orgie zum George-Michael-Klassiker „I Want Your Sex“ mehr selbstherrliche Oberflächlichkeiten als wahre Magie liefert.

Spannend: in der pompösen Catwalk-Dekadenz wird auch mit Kritik nicht gespart. So wird der Wahn nach scheinbarer Perfektion als Horrorshow entlarvt, unter dem Motto „Plastic Fantastic“ Schönheits-OPs gegeißelt und sogar der Aids-Tod von Gaultiers Lebensmensch Francis thematisiert. Zum vom Madonna Klassiker „Expess Yourself“ abgeleiteten Aufruf „Protect yourself“ werden Kondome im Saal verteilt. Im Juli dann auch in der Stadthalle.