Geburtstag der Zwillinge ohne Charlène

Die Zwillinge Jacques und Gabriella feierten gestern ihren siebten Geburtstag.

Rührend. Auf der Insta­gram-Seite von Charlène tauchten gestern süße Fotos ihrer beiden Kinder Jacques und Gabriella auf. Diese zeigen die Zwillinge mit einer riesigen Torte an ihrem siebten Geburtstag. Einem Ereignis in ihrem Leben, an dem ihre Mutter offenbar nicht teilhaben konnte. Fürst Albert II. scheint seiner Gattin die herzigen Bilder zur Aufmunterung geschickt zu haben, denn Charlène soll sich zurzeit noch in einer Klinik in der Schweiz aufhalten.

Die Kinder lachen – ihre Mutter ist emotional

Traurig. Die Fürstengattin leide laut ihrem Ehemann an psychischer und physischer Erschöpfung. Dass sie nicht bei ihren beiden Kindern sein kann, dürfte ihr noch mehr zu schaffen machen. Zu ihrem siebten Geburtstag schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag meine Babys. Danke, Gott, dass Du mich mit solch wundervollen Kindern gesegnet hast. Ich bin wirklich gesegnet. Alles Liebe, Mama“.

Ablenkung. Auch wenn Charlène nicht persönlich anwesend sein konnte, wird Albert sicherlich alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um den beiden Kids den Tag so besonders wie möglich zu gestalten. Wie man auf den Bildern sieht, gab es bereits zum Frühstück Geburtstagstorte, Luftballons und Geschenke. Die Bemühungen scheinen erfolgreich gewesen zu sein, denn sowohl Jacques als auch Gabriella grinsen und strahlen auf den Geburtstags-Schnappschüssen.