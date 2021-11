Meghan: Wow-Comeback nach Babypause

Herzogin inszenierte ihren ersten Red-Carpet-Auftritt perfekt im roten Kleid.

Comeback. Bei der „Salute To Freedom“-Gala im New Yorker Intrepid Mu­seum waren Prinz Harry und seine Meghan einmal mehr die Hingucker des Abends. Vor allem die Herzogin sorgte mit ihrer Carolina-Herrera-Luxus-Robe als „Lady in Red“ für Furore. Zum tief dekolletierten Kleid trug Meghan rote High Heels von Giuseppe Zanotti. Ihre Frisur war bei der Gala hochgesteckt. Harry selbst kam im dunklen Anzug mit ­Orden an der Brust.

Talk. Am Ende des Red Carpets antwortete Meghan auf die Frage eines Journalisten, ob sie stolz auf ihren Mann sein. „Ich bin immer stolz auf ihn“, so Meghan mit Mega-Strahlen. Schon tags zuvor absolvierte Meghan einen weiteren Auftritt im Big Apple. Beim „DealBook“-Gipfel sprach sie über Gleichberechtigung und setzte sich für ihr Herzens-Thema „bezahlte Elternzeit“ ein. „Ich habe mich schon immer für das eingesetzt, was richtig ist. Für mich ist das kein politisches Thema, sondern ein humanitäres“, so die Herzogin.