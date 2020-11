Geschmacklos? Erster Corona-Todesfilm kommt

Action-Produzent Michael Bay inszeniert mit ‚Songbird‘ einen düsteren Corona-Hollywoodfilm.

Das soll der umstrittendste Film des Jahres sein: „Songbird“ von Action-Produzent Michael Bay („The Rock“, „Transformers“). In dem Hollywood-Streifen geht es … um eine Pandemie! Und die ist noch viel grausiger und schlimmer als unser Corona. Der Virus ist ultra-infektiös und schlägt sich aufs Gehirn, mutiert ständig. Mittlerweile ist er Covid-23.

Erster Corona-Todesfilm kommt

Darum sind in „Songbird“ auch schon rund 110 Millionen tot, der Lockdown geht bereits viele Monate lang. Gruselig: Der Streifen spielt im Jahr 2024 in einem dystopischen L.A. in dem ein Liebespaar nicht beieinander sein darf, weil er unerklärlicher Weise immun ist und sie stark gefährdet. In den Rollen zu sehen: „Riverdale“-Star K.J. Apa und Sofia Carson. Auch Demi Moore, Bradley Whitford und Paul Walter Hauser sind mit dabei.

„Songbird“: Kritisch diskutiert

Im Netz wird der Film heiß diskutiert. Ob es wirklich schon an der Zeit sei, die Pandemie, die noch immer im Laufen ist, filmisch zu dramatisieren? Noch gibt es keinen Starttermin für „Songbird“. Vielleicht dann, wenn es eine Impfung gibt.