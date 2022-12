US-Schauspieler Frank Vallelonga Jr. wurde tot aus einem Auto geworfen

Der Schauspieler Frank Vallelonga ("Green Book") ist tot. Der US-Darsteller wurde nun als jene Leiche identifiziert, die vor mehreren Tagen in der New York Bronx gefunden wurde. Laut Medienberichten wurde in diesem Zusammenhang ein 35-Jähriger festgenommen, dem die Behörden ein Verstecken der Leiche des 60-jährigen Vallelonga und weitere Straftaten vorwerfen.

Aufnahmen von Überwachungskameras sollen zeigen, wie der Mann mit einem Auto vor einem Industriegebäude in dem Bezirk vorfuhr, einen Körper vom Beifahrersitz zog und auf dem Gehsteig zurückließ. Einem Notruf folgend fanden Polizisten später den leblosen Vallelonga. Der Mann bestreitet, etwas mit dem Tod des Schauspielers zu tun zu haben. Nach eigener Angabe sei er dem Hinweis einer Bekannten gefolgt, dass jemand in einem Auto eine Überdosis genommen habe, und habe dann das Fahrzeug übernommen.

Fahrzeughalter ist laut der Zeitung der Bruder des Toten, der Filmemacher Nick Vallelonga, der für seine Mitarbeit am Drehbuch von "Green Book" einen Oscar erhielt. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Leben des Vaters der Brüder, Frank "Tony Lip" Vallelonga und wurde 2018 mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali verfilmt und oscargekrönt. Frank Vallelonga hatte in der Tragikomödie seinen eigenen Onkel verkörpert.