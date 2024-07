Die Schauspielerin hat sich etwas besonderes einfallen lassen um 20 Jahre "Catwoman" zu zelebrieren.

Vor rund 20 Jahren übernahm Schauspielerin Halle Berry den Part der Patience Phillips alias "Catwoman"!

Oben ohne nur mit Katze

Um dieses besondere Ereignis zu zelebrieren hat sich die Aktrice etwas Besonderes einfallen lassen, wie sie nun auf Instagram zeigt. Sie hat sich nochmal eine Maske aufgesetzt und sich zwei Katen geschnappt. Dabei ist die oben ohne - bis auf die Fellfreunde.

Posting

Vergnügt kuschelt sie mit den Katzis, schreibt dazu im Post: "Heute ist es 20 Jahre her, dass ich die Ehre hatte, diese Kultfigur zum Leben zu erwecken. Sie wird mir immer am Herzen liegen und ich werde für immer Patience Phillips alias CATWOMAN sein! Als diese schwarzen Schönheiten auf der Suche nach ihrer Mutter in meinem Garten auftauchten, half Jee uns, sie zu retten. Für immer dankbar".

Letzte Produktionen

2020 gab Berry ihr Regie-Debüt im Film "Bruised", das von der Kritik gut aufgenommen wurde. Zuletzt spielte spielte Halle Berry 2022 in "Moonfall", einer Science-Fiction-Produktion von Roland Emmerich mit, der zu einem Finanz-Flop wurde.