Nach acht Jahren Scheidungs-Streit: Jetzt muss Halle Berry zahlen

Halle Berry, wer ist denn der Mann an deiner Seite?

© Photo Press Service, www.photopress.at Nicht einmal ein Jahr waren Halle Berry und Olivier Martinez verheiratet und schon folgte das plötzliche Ehe-Aus. Doch wer ist der Mann, mit dem die Hollywood-Aktrice in letzter Zeit so oft gesehen wurde? Mit dem Kroaten Goran Visnjic, mit dem sie sich ausgesprochen gut zu verstehen scheint, steht Halle gerade für die Sci-Fi-Serie "Extant" vor der Kamera - er ist also bloß ein (verheirateter) Kollege.



