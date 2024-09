Harry kehrt nach London zurück: Ohne Meghan

Prinz Harry ist zurück auf britischem Boden und ist zu einer Preisverleihung in London eingetroffen – ein Treffen mit König Charles scheint jedoch unwahrscheinlich.

Harry strahlte, als er das Londoner Royal Lancaster Hotel betrat, um Kinder, Jugendliche und ihre Eltern zu treffen, die mit Preisen der Wohltätigkeitsorganisation WellChild ausgezeichnet wurden.

Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation

Der Herzog von Sussex, der ohne seine Frau Meghan Markle reiste, nimmt als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation seit 15 Jahren an der Zeremonie in London teil. Er sah entspannt aus, als er nach seinem Umzug nach Amerika mit seiner Familie eine der wenigen Veranstaltungen begann, die er jetzt in Großbritannien veranstaltet.

Schwierige Verhältnis

Harrys Besuch in seiner Heimat wird zweifellos Spekulationen darüber auslösen, ob er und sein Bruder, der Prinz von Wales, sich tatsächlich sehen werden oder ob er nach Schottland reisen wird, um seinen Vater, den König, zu besuchen. Ein brüderliches Wiedersehen erscheint eher unwahrscheinlich, da sie schon nicht miteinander gesprochen haben, als beide im August an einer Familienbeerdigung teilnahmen.

Vater und Sohn

Es heißt, Charles verbringt einige Zeit in Balmoral und hat Harry nicht mehr gesehen, seit sein jüngster Sohn nach seiner Krebsdiagnose im Februar nach Hause geeilt ist, um an seiner Seite zu sein.