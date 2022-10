Hasselhoff: Verliebt in Österreich

Knight-Rider-Alarm in Österreich; Hasselhoff wirbelt Graz , Wien und oe24.TV auf.

Visite. „Österreich hat mein Leben geprägt: Bei euch hatte ich meinen ersten Nummer-eins-Hit und hier spielte ich mein allererstes Konzert. In Wr. Neustadt. Deshalb hat Österreich auch immer einen wichtigen Platz in meinem Herzen.“ David Hasselhoff (70) gibt jetzt wieder bei uns Vollgas. Seine neue Tournee Party Your Hasselhoff hebt er am 25. März in Schladming aus der Taufe. Danach geht’s weiter in die Wiener Stadthalle (29. März) und nach Graz (30. 3.).

Hoffnung. Dort startete er auch gestern, unterstützt von Gattin Hayley Roberts, seine große Promo-Offensive: Foto-Termin mit K.I.T.T. und Pressekonferenz im Restaurant Schlossberg: „Wir leben in schwierigen Zeiten. Da kann Musik etwas bewegen und den Menschen Lebensmut und Hoffnung geben!“ Noch am Abend wollte er weiter nach Wien. Heute hat „The Hoff“ nämlich u.a. Schnitzelklopfen und das große oe24.TV-Interview am Plan.