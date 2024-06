Haus beschlagnahmt: Ist Katie Price pleite?

Alles läuft gegen sie, jetzt wurde sogar ihr Haus beschlagnahmt. Ist Skandal-Modell und Sex-Symbol Katie Price pleite und am Ende?

Es sieht nicht gut aus für Katie Price (46). Jetzt wurde ihr Haus beschlagnahmt und sie schein t wirklich pleite zu sein?

Zahlungsunfähig

Katie Prices Haus wurde am Mittwoch von Gerichtsvollziehern beschlagnahmt, zwei Monate nachdem ihr ein Räumungsbescheid zugestellt worden war. Anfang des Monats bestand das 46-jährige Glamour-Model noch darauf, dass es ihre Entscheidung gewesen sei, das Anwesen zu räumen, und dass sie ihre finanziellen Probleme „geklärt“ habe, nachdem sie zum zweiten Mal für zahlungsunfähig erklärt worden sei.

Finanzielle Probleme

Bilder, die außerhalb ihres 2-Millionen-Pfund-Hauses in Horsham, West Sussex, aufgenommen wurden, zeigen jetzt, dass ihre rechtlichen und finanziellen Probleme wohl noch lange nicht vorbei sind. Gerichtsvollzieher und Bankbeamte wurden dabei beobachtet , wie sie das Haus beschlagnahmten.

Neue Brüste statt Haus

Katie, die inzwischen in ein kleineres Haus in einem verschlafenen Dorf in Sussex gezogen ist, scheint die Situation nicht arg zu belasten. Sie weilt gerade in Brüssel, wo sie ihre 17. Brustoperation bekommt. Die Mutter von fünf Kindern informierte ihre 2,6 Millionen Instagram-Follower darüber, dass sie sich erneut unters Messer legen wird.