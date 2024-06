× Kings of Leon starten Lido Sounds Festival

Ab Heute wird Linz zur Pop-Hauptstadt! Mit The Kooks, Milky Chance und Kings Of Leon liefert das Lido Sounds einen starken Start. Bis Sonntag folgen Parov Stelar, Kraftklub und Sam Smith als Headliner. Und Trendstars wie Gossip, Hozier oder The Libertines.

„Du bist aus Linz? Witzig, wir haben gerade backstage über das Lido Sounds gesprochen“ Selbst im fernen Nasvhille war für die Kings Of Leon beim oe24-Treff das Top-Festival am Urfahrmarkt ein Thema. Ab heute Donnerstag geht es dort wieder rund und erstmals gleich vier Tage lang. Angeheizt von Trend-Stars wie The Kooks oder Milky Chance liefern Kings Of Leon ab 21.15 Uhr die neue Show "Can We Please Have Some Fun", bei der man neben aktuellen Hits wie "Ballerina Radio" oder "Mustang" natürlich auch Hymnen wie "Use Somebody" und "Sex On Fire" zündet.

Oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz mit Kings Of Leon.

Ab morgen Freitag , wo nach Gossip und Hozier der Headliner Parov Stelar beim Heimspiel zu Electroswing-Kracher wie All Night mit der „fettesten Show aller Zeiten“ auffährt, wird dann auch die Ahoi!-Pop-Stage für ua. Deichkind geöffnet.

Samstag steht mit Kraftklub, Nina Chubba, K:I.Z. und dem zweifachen Amadeus-Winner Bibiza ganz im Zeichen des deutschsprachigen Rap.

Am Sonntag setzen The Streets, Editors, Idles, Pete Doherty mit seinen Libertines und die sündige Gloria-Show von Sam Smith das Grande Finale. In Summe werden an die 70.000 Fans beim Lido Sounds in Linz erwartet.