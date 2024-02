× Lido Sounds legt mit viertem Tag, Kings Of Leon und Gossip nach

Festival-Kracher in Linz! Das "Lido Sounds" startet nun schon am 27. Juni. Mit Kings Of Leon und The Kooks. Dazu sind nun auch Gossip und Roy Bianko & die Abbrunazi neu im Line-Up.

Alle gute Dinge sind – vier! Das kultige Lido Sounds Festival legt in Linz nun mit einem Zusatz-Tag nach und somit schon am 27. Juni los! Und das gleich mit der Oberösterreich-Premiere der Chart-Rocker von Kings Of Leon ("Use Somebody") und der Hit-Band The Kooks. Die Karten für die Opening Night gibt's ab heute bei oeticket und ticket24.at zum Early-Bird-Preis.

"Lido Sounds" legt mit Hives, Deickind und Libertines nach Lido Sounds bringt 2024 die Top-Stars nach Linz: Neben Parov und Sam Smith sind zwischen 28. und 30. Juni nun auch The Hives, Deichkind, The Libertines beim Festival-Hit am Uhrfahrermarkt dabei. Das neu verkündete Rockfeuerwerk ist jedoch nicht der einzige heiße Neuzugang am Linzer Donauufer: Neben den bereits fixierten Top-Stars wie Parov Stelar, Kraftklub, The Libertines oder Sam Smith kommen nämlich nun auch Pop- und Mode-Ikone Beth Ditto mit ihrer Kultband Gossip ("Heavy Cross") die Italo-Schlager-Band Roy Bianko & die Abbrunazi Boys oder die Weltmusiker von Bukahra nach Linz. © zeidler × Die News, die das Lido Sounds endgültig neben Nova Rock und Frequency als absolutes Top-Festival positionieren, hat übrigens niemand geringer als Lokalmatador Parov Stelar verkündet. Als Vorspiel für seine Theater-Tour mit der noch heute Abend im Linzer Posthof Premiere feiern will. Als beste Werbung für seine Lido-Show am 28. Juni.