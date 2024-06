Katy Perry: Oben ohne auf der Fashion Week

Die Sängerin sorgte einmal mehr mit ihrem Look für Aufsehen

Bei der Show von Balenciaga im Rahmen der Haute Couture Fashion Week Paris zeigte sich Katy Perry in einem ihrer gewagtesten Looks: Oben ohne und mit dunkler Sonnenbrille posierte sie hier. Dabei präsentierte sie gleich auch ihre Bauchmuskeln.

Katy Perry gab tiefe Einblicke © Getty ×

Traumfigur dank Ozempic?

Über ihren plötzlichen Gewichtsverlust wurde in den letzten Wochen häufig diskutiert. Insider sprachen davon, dass Katy Perry mit Ozempic nachgeholfen habe. Die Sängerin will davon jedoch nichts wissen. Auffällig ist jedenfalls, dass sich Katy Perry in den letzten Wochen häufig halb nackt zeigt. Sie scheint also stolz auf ihren Körper zu sein. Der Look war jedenfalls ein echter Hingucker.

Katy verzichtet auf Stoff

Schon bei den auf dem Vogue World Catwalk glänzte Perry im Nacktkleid. Auch dort war sie der Hingucker des Abends. Auch ihr neues Album-Cover zeigt viel von ihrem Traumkörper.