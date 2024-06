Auf Instagram: Katy Perry lässt die Hüllen fallen

Katy Perry überrascht Fans mit neuem Albumcover und neuer Musik.

So dürften die Fans die 39-jährige Sängerin Katy Perry wohl noch nicht gesehen haben. Im knappen weißen Bikini, in dem die Sängerin viel Unterbrust zeigt, und mit schwarzen Rüstungsbeinen ist Perry auf einem Foto zu sehen, das sie nun auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat.

Dazu postet die 39-Jährige: "WOMEN'S WORLD" und zwei Daten: Ein neuer Song, der am 11. Juli erscheinen wird und das dazugehörige Video am 12. Juli. Der Song ist die erste Single aus ihrem künftigen Album, zu dem es aktuell weder Titel noch ein Veröffentlichungsdatum gibt.

Das Albumcover allerdings, das Perry nun auf Instagram geteilt hat, lieben ihre Fans und schreiben unter das Foto so etwas wie "Das ist das beste Styling, was du je hattest. Du siehst wunderschön aus" oder "Die Nachricht, auf die wir gewartet haben!". Mit dem Bild macht Perry Schluss mit dem süßen-Mädchen-Image, was die "Kissed a girl"-Sängerin lange innehatte.