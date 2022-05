Heard: ''... Und dann hat er mich geschlagen''

Seit zwei Wochen tobt der Rosenkrieg zwischen den Stars bereits vor Gericht.

Wechsel. Tag 14 im Prozess des Hollywoodstars Johnny Depp (58) gegen seine Ex Amber Heard (36). Eine Woche lang waren Depp – er klagt auf 50 Mio. Dollar – und seine Zeugen am Wort. Grundtenor bisher: Heard war in der Ehe die Gewalttätige, soll Depp geschlagen und gedemütigt haben.

Jetzt spricht die Gegenseite. Amber Heard – sie wiederum klagt ihren Ex-Mann auf 100 Mio. Dollar – sagt erstmals im Zeugenstand aus: „Dies ist die schmerzlichste Sache, die ich je durchgemacht habe.“ Über den Anfang ihre Beziehung sagt sie: „Unsere Romanze war wie ein Wirbelwind.“ Doch bald begann die Hölle.

Erst die dritte Ohrfeige schmiss Amber Heard um

Gewalt. Die Anschuldigungen wiegen schwer. Die Schauspielerin beschreibt die ersten Schläge. „Das änderte mein Leben.“ Sie saßen am Sofa, Johnny Depp war betrunken, nahm wohl auch Kokain. Sie lachte über eines seiner Tattoos, eine Erinnerung an seine Ex Winona Ryder. Ohne Vorwarnung ohrfeigte er sie, „ich lachte aus Verlegenheit, ich wusste nicht, wie mir geschah.“

Dann schlug er noch mal zu. „Erst dann verstand ich, es ist kein Scherz.“ Die dritte Watsche haute sie um, „das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens.“