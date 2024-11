Heidi Klum öffnet ihr ganz persönliches Fotoalbum

Heidi Klum (51) öffnete anlässlich des 18. Geburtstags ihres jüngsten Sohnes Johan ihr privates Fotoalbum und begeisterte ihre Fans mit bisher unveröffentlichten Kindheitsbildern.

Die Schnappschüsse zeigen liebevolle Momente aus einer Zeit, in der die Kids noch im Kindergartenalter waren.

„Die Zeit vergeht viel zu schnell“

Mit diesen Worten drückte Heidi ihre Gefühle aus. Zu den Fotos gehören unter anderem ein Bild, auf dem die Model-Mama zusammen mit ihren Kindern Leni, Henry und Johan auf einem Baumstamm im Wald sitzt. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt etwa zwei (Johan), drei (Henry) und vier Jahre alt (Leni).

Ein weiteres Foto zeigt Leni und Johan auf einem Karussell, begleitet von Oma Erna und Mama Heidi. Besonders herzerwärmend ist ein Strandbild: Johan, eingewickelt in ein dickes Handtuch, sitzt lachend im Sand, nachdem er zusammen mit seiner Mama ein Loch gebuddelt hat.

Früher Schutz vor der Öffentlichkeit

Lange Zeit hielt Heidi Klum ihre Kinder komplett aus der Öffentlichkeit fern. Erst seitdem fast alle von ihnen – bis auf Tochter Lou (15) – volljährig sind, teilt die stolze Mutter regelmäßig Einblicke in die Kindheit ihrer vier Kinder.

Familienmomente voller Liebe

Vor einigen Tagen gewährte Heidi ihren Instagram-Followern einen weiteren Blick in ihr Familienleben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34), Johan und Lou besuchte sie ihren Sohn Henry am College. Der Tag war geprägt von liebevollen Momenten und gemeinsamen Aktivitäten: Nach Burgern, Pommes und Donuts wurde am College Schach gespielt – ein Tag voller kulinarischer Freuden und familiärer Nähe.