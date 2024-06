Heidi Klum postest seltenes Familienfoto

Heidi Klum ist 51 geworden und teilt anlässlich ihres Geburtstags seltene private Momente.

Happy Birthday Heidi! Auf Instagram teilt das Model anlässlich ihres 51. Geburtstag einen extrem seltenen Einblick: Die Modelmama am Geburtstagstisch mit ihren Kindern. Auch mit dabei: ihr Ehemann Tom Kaulitz und sein Bruder Bill.

"All I could wish for", schreibt Klum unter das Bild ("Alles was ich mir wünschen könnte"). Die Feiergesellschaft strahlt in die Kamera, Heidi und Tom erheben ihr Glas und Leni Klums Freund Aris Rachevsky schiebt sich noch einen großen Bissen gegrillte Ananas in den Mund. Auf dem Tisch liegt ein riesen großes Blumenbouquet aus Ranunkeln, Rosen, Pfingstrosen und Orchideen in allen erdenklichen Rosatönen und hinter dem Geburtstagskind verzieren Luftballons und eine riesige "51" das Bild.

Familienfest daheim

Zu essen gab es auf Heidis Party ganz bodenständig selbstgemachten Kartoffelsalat und Gegrilltes. Beides von ihrem Ehemann zubereitet. Den Tag verbrachte Heidi mit ihren Liebsten dann hüllenlos am Pool mit Schampus, bevor es mit Tom noch auf einen Roadtripp ging.

Kuchenbuffet und Bussis

In ihrer Story teilte Klum mit ihren Fans den Geburtstagskuchen. Oder eher: das Geburtstagskuchen-Buffet. Ein Anblick, bei dem jede Naschkatze neidisch werden würde. Gleich vier verschiedene Torten, Gebäck und Donuts in "Happy Birthday"-Schriftzug.

© Instagram/Heidi Klum ×

Dazu scheinen Heidi und Tom noch verliebt wie am ersten Tag. Immer wieder taucht Tom in ihrer Story auf und in ihrem Instagram-Feed teilt Heide ein Foto der beiden, wo sie sich mit Getränken in der Hand abbusseln.

Und einen intimen Schnappschuss aus dem Schlafzimmer teilt die 51-Jährige ebenfalls. "Woke up to this beautiful present", schreibt Heide, quittiert mit einem roten Herzen. "I feel lucky and blessed."

Geburtstagsglückwünsche gab es für das Model reichlich auf Instagram: Unter anderem gratulierten Charlot Tilbury, die Vogue, Rebecca Mir und Paris Hilton.