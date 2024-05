× Tanz-Reunion in Monaco: Heidi Klum wirbelt mit Ex Flavio Briatore

Unerwartete Begegnung in Monte Carlo! Heidi Klum, die sich aktuell zum Formel-1-Grand-Prix in Monaco aufhält, traf dort auf ihren Ex-Partner Flavio Briatore. Und was passierte dann? Tanzalarm!

In einem Video, das Heidi auf Instagram postete, sieht man, wie die beiden Turteltauben aus vergangenen Tagen das Tanzbein schwingen. Heidi strahlt übers ganze Gesicht, während sie mit Flavio herumwirbelt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) Auch mit Tom ein gutes Verhältnis Die Beziehung zwischen Heidi und Flavio war zwar nur von kurzer Dauer, doch die gemeinsame Tochter Leni (20) verbindet die beiden bis heute. © Getty Images × Auch mit Heidis Ehemann Tom scheint sich Briatore bestens zu verstehen. In einem Interview mit "La Repubblica" aus dem Jahr 2022 erzählte Briatore von einem gemeinsamen Urlaub in Capri mit Tochter Leni, Briatores Ehefrau Elisabetta, Sohn Falco, Mama Heidi und ihrem Mann Tom Kaulitz. Das Konzept Patchworkfamilie scheint demnach bestens zu funktionieren. Das war laut Briatore allerdings nicht immer so.