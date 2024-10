Heidi Klums streng geheimes Halloween-Kostüm: Erste Details enthüllt

Erste Details.

Darüber rätselt die Welt.

Zumindest die der Promis in den USA und wahrscheinlich auch alle Fans von Heidi Klum. Es ist wieder soweit: die legendäre Halloween-Party der Model-Queen steht vor der Tür. Und das große Geheimnis ist natürlich Heidis geheimes Grusel-Kostüm.

Vorbereitungen laufen

Was wird es diesmal? Natürlich ist die Sache streng geheim und Heidi würde es nie verraten. Doch erste Details sickern durch. Klum lässt uns nämlich daran teilhaben, wie ihr Kostüm entsteht. Auf Amazon in einem Livebeitrag wurde das Supermodel kurz gefilmt bei den ersten Kostümvorbereitungen. Eine Richtung kann man schon erkennen, doch bleibt immer noch unklar, was am Ende dabei herauskommt. Die Fans haben also einen ersten Vorgeschmack, werden sich aber wohl noch gedulden müssen.