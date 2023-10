Heißes Dessous-Shooting: Jennifer Lopez zeigt sich sexy wie nie

Popstar Jennifer Lopez sorgt mit einem neuen Unterwäsche-Shooting für Intimissimi für Schnappatmung.

Wow, was für ein Hingucker! Das denkt sich bei diesen Bildern wohl nicht nur ihr Ehemann Ben Affleck, sondern auch ihre Fans. Jennifer Lopez hat sich für das Dessous-Label Intimissimi ablichten lassen. Die Popdiva posiert dabei in mehreren ultra-heißen Outfits und zeigt viel Haut. So, wie sie normalerweise nur Ben Affleck zu sehen bekommt.

Allerdings läuft es bei dem Paar privat derzeit eher holprig. Vor kurzem wurde bekannt, dass die beiden in Paartherapie sind. Und das nach nur 15 Monaten Ehe. Was der Schauspieler wohl zu den sexy Bilder sagt?

Lopez ist jedenfalls bereits seit März 2023 globale Markenbotschafterin von Intimissimi. Jetzt hat sie ihre erste eigene, selbst entworfene Untewäsche-Kollektion herausgebracht. Und wer käme da besser als Model in Frage, als J.Lo selbst? Laut dem Intimissimi-Onlineshop ist die exklusive Kollektion namens "This Is Me...Now" limitiert und nur von 18. bis 20. Oktober erhältlich.

