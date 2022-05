Heute endet Star-Prozess um Depp

Auch andere Lügen wurden am Mittwoch entlarvt. Heute endet der Prozess.

Finale. Es war der Auftritt vor Gericht, auf den alle ­gewartet haben. Am Mittwoch sagte Supermodel und Depp-Ex Kate Moss per Videoschaltung im Prozess von Johnny Depp gegen Amber Heard über einen vermeintlichen „Treppenschubser“ von ihrem Ex aus. Wie erwartet entkräftete Moss diesen Vorwurf schnell. Sie sei auf einer nassen Treppe ausgerutscht und Depp kam ihr sofort zu Hilfe. Heards Aussage wurde somit einmal mehr entkräftet.

Bryan Neumeister, ein weiterer Zeuge und Experte für digitale Forensik, sagte unter Eid aus, dass Heards Foto mit der Gesichtsrötung und ein weiteres Bild im Nachhinein bearbeitet wurde.

Heute halten die Anwälte beider Teams ihre Schlussplädoyers und im Anschluss fällen die Geschworenen ein Urteil.