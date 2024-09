Hochstaplerin Anna Delvey tanzt mit Fußfessel bei "Dancing with the Stars"

Die Fake-Erbin wird jetzt als prominente Tänzerin über das TV-Parkett fegen

In der neuen Staffel von "Dancing with the Stars" stehen Spannung und Drama auf dem Programm. Disney hat sich nämlich Anna Delvey, ebenfalls bekannt unter dem Namen Anna Sorokin an Bord geholt. Die durch die Serie "Inventing Anna" berühmt gewordene Promi-Betrügerin wird mit Fußfessel das Tanzbein schwingen. Es ist die 33. Staffel der Show.

Sorokin trägt Fußfessel auf Werbesujet

2019 wurde Sorokin wegen Bankbetrug und Hochstapelei verurteilt. Drei Jahre später kam sie im Oktober frühzeitig frei. Sollte jedoch aus den Vereinigten Staaten abgeschoben werden. Sie legte Einspruch ein und durfte gegen eine Kaution von 10.000 Dollar (9.000 Euro) mit einer elektronischen Fußfessel heimkehren. Diese wird man jetzt eben auch in der Tanzshow unter den kurzen Kleidern sehen. Schon auf dem Promo-Bild trägt Sorokin diese prominent.

Jetzt kann sie ihren Promi-Status, den sie auf ungewöhnliche Weise erlangt hat, also tatsächlich nutzen um Geld zu verdienen. Ebenfalls mit dabei ist auch "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling.