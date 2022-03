Hollywood in Oscar-Stimmung

Am Montag trafen sich alle Oscar-Nominierten zum traditionellen Lunch.

Hochkarätig. Dieses Mittagessen in Hollywood ist nur für geladene Gäste: Zum „Oscar-Luncheon“, dem traditionellen Empfang der Oscar-Nominierten, erschienen am Montag (Ortszeit) Stars wie Kristen Stewart, Jessica Chastain, Steven Spielberg, Denzel Washington, Will Smith und Bradley Cooper. Am Red Carpet strahlten Stars wie Penélope Cruz mit Ehemann Javier Bardem, die beide als „Bes­te Hauptdarsteller“ nominiert sind.

Party. Am Abend zog der Promi-Tross weiter in Wolfgang Pucks Restaurant Spago in Hollywood, wo die Nominees Night des Magazins Hollywood-Reporter über die Bühne ging. Bis spät in die Nacht mitgefeiert haben auch Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz sowie zahlreiche weitere Stars.