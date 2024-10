Hollywood-Star Cate Blanchett zu Gast in der Hofburg

Die Schauspielerin wird nicht etwa zur Viennale-Premiere ihres Films "Rumours" in der Hauptstadt verweilen, sie kommt aus einem anderen Grund

Ihr neuer Film "Rumours" wird am 20. Oktober bei der Viennale Premiere feiern. Doch das ist nicht der Grund, warum Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett Wien einen Besuch abstattet. Die 55-Jährige ist aus wirtschaftlichen Gründen am 17. Oktober in der Hauptstadt. Genauer gesagt, wird Cate im Rahmen des ÖGNI- Nachhaltigkeitssymposiums über die Zukunft in der Bau- und Immobilienwirtschaft reden.





Hollywood denkt nachhaltig

Dafür ist sie in die Hofburg eingeladen und wird dort gemeinsam mit vielen Immobilien-Experten dieses spannende Thema behandeln. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "Sustainability: Turning Intentions into Impact". Die Schauspielerin sagt im Vorfeld: "Wenn es um Nachhaltigkeit geht, denken wir an erneuerbare Energien, Elektroautos oder grüne Technologien - aber wir übersehen oft die enormen Auswirkungen, die Gebäude auf unseren CO2 -Fußabdruck haben."