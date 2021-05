Hype um ''Jack Ryan''-Stars in Wien

John Krasinski und Michael Kelly bringen Action in die Bundeshauptstadt.

Seit Montagfrüh ist die Wiener Innenstadt Schauplatz von Dreharbeiten für die Amazon-Prime-Serie Jack Ryan. Nachdem der Dreh bereits um rund ein Jahr verschoben wurde, war es zum Wochenstart so weit und die Wiener Oper und der Stephansplatz wurden zum Schauplatz der Hollywood-Action. Co-Star Michael Kelly war bereits ab Montagvormittag mit von der Partie. Am Abend reiste auch Hauptdarsteller John Krasinski an.

© Oe24 ×

ÖSTERREICH traf den Schauspieler vor dem Hotel Imperial, wo die Stars während der Dreharbeiten logieren. Der Rest des Teams ist in einem „Wohnwagen-Dorf“ am Wiener Naschmarkt untergebracht.

Gedreht soll aber nicht nur in der Wiener Innenstadt werden. So steht für morgen ein Location-Wechsel auf den Semmering am Programm, bevor die Stars wieder weiterziehen.