Im Privatjet: Kim Kardashian spendiert Party für Elfjährige in New York

Kim Kardashian sponsert ihrer Tochter North West zum 11. Geburtstag eine Party in New York. Anreise: mit dem Privatjet.

Zur Geburtstagsparty einer elfjährigen mal eben mit dem Privatjet von Los Angeles nach New York - für US-Reality-Star Kim Kardashian scheinbar vollkommen normal. Mit zehn Freundinnen feierte Kardashians Tochter North West am Big Apple.

Im Partnerlook in schwarzen T-Shirts mit dem Aufdruck "Norths 11. Geburtstagparty", pinken Crocs-Schuhen und einer Pyjamahose in Rosa, auf denen der Schriftzug "I love New York" stand, gabs Party-Programm: Pizza kneten, belegen und essen bei "Joe's Pizza", Deko-Bären bemalen im Kunststudio "Paint Me Bear" in SoHo und Geburtstagsessen im "Serendipity3" an der eleganten Upper East Side mit Hühnchenfilets, heißer Schokolade und Eiscreme. Und selbstverständlich mit einem Happy-Birthday-Ständchen von den Freundinnen.

Glückwünsche via Facebook

Kim Kardashian gratulierte ihrer Tochter, wie es sich für einen Reality-Star gehört, bei Instagram. Sie schrieb: "Ich danke Gott für dich. Alles Gute zum elften Geburtstags, mein süßes Mädchen North. Ich liebe dich so sehr."

North ist solche Geschenke seit ihrer Geburt gewohnt: Zu ihrem ersten Geburtstag beispielsweise wurde ein Riesenrad aufgebaut und zum zehnten mietete ihre Mutter eine Suite im Beverly Hills Hotel - für eine Pyjamaparty.