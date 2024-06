Naschenweng: Heißes Bad nach cooler "Musi"-Show

Melissa Naschenweng zeigt sich nach ihrer Hit-Show bei "Wenn die Musi spielt" jetzt als sexy Badenixe.

Bade-Nixe. Ein Hit-Medley, bei dem sie ihren Tänzern auch gleich die T-Shirts vom Leib riss! Beim "Wenn die Musi spielt" Open AIr in Bad Kleinkirchheim an der Seite von Hansi Hinterseer oder DJ Ötzi war Schlager-Wirbelwind Melissa Naschenweng mal wieder nicht zu bremsen.

Nach dem heißen TV-Auftritt war freilich Abkühlung gefragt, wie sie nun in einem Foto auf Instagram zeigt. Im schwarzen Mini-Bikini mit Glitzer-Applikationen relaxt sie am Pool in den bergen. „Natur pur“ und #relax schreib sie dazu. Letzteres ist für ihre männlichen Verehrer bei diesem Anblick gar kein so leichtes Unterfangen!