Influencerin (20) verliert Kampf gegen Krebs

Die spanische Influencerin Elena Huelva kämpfte bis zuletzt gegen den Krebs und dokumentierte ihren Kampf auf Instagram – doch nun ist die 20-Jährige verstorben.

Bereits im Teenageralter wurde bei Elena das seltene Ewing-Sarkom festgestellt. Eine Form von Knochenkrebs, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen auftritt und nur schwer heilbar ist. Doch die Spanierin ließ sich nicht unterkriegen. Sie kämpfte gegen den Krebs – und bliebt dabei stets hoffnungsvoll.

Doch jetzt gibt es die traurige Gewissheit: Elena starb vor wenigen Tagen.

Die 20-Jährige schien schon zuvor zu ahnen, dass ihr Leben ein Ende nimmt. Knapp drei Wochen vor ihrem Tod teilte sie auf Instagram ein Video, in dem sie sich von ihren Fans verabschiedet. „Ganz egal, was passiert, ich weiß, dass mein Leben nicht sinnlos war, denn ich habe gekämpft und erreicht, was ich erreichen wollte: auf die Krankheit aufmerksam machen. Letztlich geht es darum zu leben und Erinnerungen zu schaffen, und ich werde viele gute Erinnerungen mit vielen wunderbaren Menschen mitnehmen", sagte sie ihren Fans.