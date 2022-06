Influencerin (27) erstickt beim Kebab-Essen

Social-Media-Star Arisara Karbdecho wurde nur 27 Jahre alt.

Große Trauer um die Influencerin Arisara Karbdecho: Die 27-jährige Thailänderin verstarb, nachdem sie sich vor rund drei Monaten beim Kebab-Essen verschluckt hatte und ins Koma gefallen war.

Das tragische Unglück ereignete sich im März. Karbdecho – besser bekannt unter ihrem Internetnamen Alicebambam – wollte zwischen zwei Terminen nur schnell etwas essen, verschluckte sich dabei aber an einem Kebab. Ein Stück Fleisch blieb in der Luftröhre der 27-Jährigen stecken – Karbdecho bekam minutenlang keine Luft. Nachdem die Ärzte drei Monate um das Leben der Influencerin kämpften, wurde die junge Thailänderin am 6. Juni um 12:50 Uhr für tot erklärt.

Alicebambams Mutter ruft Jugendliche nun dazu auf, sich gesund zu ernähren. "Ich möchte alle Teenager bitten, gut auf ihre Gesundheit zu achten und nicht hastig zu essen. Ich möchte nicht, dass so etwas noch einmal jemandem passiert.“