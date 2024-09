Ist das die neue Liebe von Bill Kaulitz?

Es ist der Liebes-Hammer des Kaulitz.

Sie zeigen sich zusammen auf der Wiesn in München.

Neue Fotos

Auf dem Oktoberfest wirken sie vertraut und sogar verliebt. Sind diese Fotos der endgültige Beweis für die neue Liebe von Bill Kaulitz, dem Bruder von Tom? Die Fans tuscheln schon seit längerem. Jetzt werden die Hinweise immer konkreter.

Er ist verliebt!

Es ist erst wenige Tage her, da ließ Bill Kaulitz (35) im Podcast "Kaulitz Hills" mit Bruder Tom die Bombe platzen: Er ist vergeben und verliebt! Nach jahrelanger Suche nach der großen Liebe sei der Tokio Hotel-Sänger in einer Beziehung mit einem Mann. Wer ist der unbekannte Mann? Die heiße Vermutung: Es handelt sich um Marc Eggers (37). Eggers ist Youtuber und Ballermann-Sänger. Schon vor einem Jahr hat man die beiden zusammen auf dem Oktoberfest gesehen. Damals schwärmte Bill: "Wie krass. Ich hab, glaube ich, noch nie öffentlich so rumgemacht." Jetzt scheinen die beiden endgültig zusammengefunden zu haben. Es ist wohl mehr als ein heißer Flirt auf der Wiesn.