Heidi Klum über geheimen Sex-Schrank: "Nach Größe sortiert"

Stiefel, Perücken und viele Sex-Toys: Heidi Klum und Tom Kaulitz lieben einander wild

Sie ist die "Queen of Halloween" - Heidi Klum liebt es aber nicht nur verkleidet in der Öffentlichkeit herumzulaufen, sondern auch im Schlafzimmer. Denn dort steht sie auf Rollenspiele, wie sie jetzt verriet. Schon Anfang des Jahres plauderte Heidi im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper über ihre Sex-Vorlieben und vor allem auch über ihren schlüpfrigen Schrank.

Heidi ist stolz auf ihren Sex-Schrank

Auch über den Inhalt des Schrankes erzählt Heidi ganz offen: "Verschiedene Outfits und andere Dinge. Man kann Perücken nutzen, Schuhe, Stiefel." Es sei ein großer Schrank. Klum regt das Kopfkino weiter an: "Es ist alles nach Größe sortiert", sagt sie. Was sie damit wohl meint? Tochter Leni stolperte einmal über Heidis Abenteuerschrank und soll ihn ihren Freunden gezeigt haben. Dabei habe sie gesagt: "Schaut mal, wie cool das ist. Meine Mutter hat einen ganzen Schrank.









Heidi Klum würde, wenn sie könnte, den ganzen Tag nackt herumlaufen. Die ganze Welt hat ihre Brüste "Hans und Franz" bereits kennengelernt. Zumindest auf Fotos.