J.Lo: Es ist für immer

Letztes Jahr sorgten Lopez und Affleck für die Liebes-Sensation. Ihr Comeback soll für immer sein

Es war das Liebes-Revival des Jahrzehnts. Sängerin Jennifer Lopez (52) und Schauspieler Ben Affleck (49) sind seit letztem Jahr wieder ein Paar. Dass die beiden nach 17 Jahren wieder zueinander gefunden haben, ist ein Umstand, den Lopez sehr schätzt. "Wenn man jemanden findet, den man wirklich liebt, und dann noch eine zweite Chance bekommt? Das ist etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Schönes, und wir sehen es nicht als selbstverständlich an", erklärt Jennifer gegenüber "People".

Lopez: 'Es fühlt sich ganz anders an, als vor Jahren'

Damals seien sowohl Jennifer Lopez als auch Ben Affleck zu unerfahren gewesen, um mit dem medialen Druck umzugehen. Man habe die beiden auf Schritt und Tritt verfolgt. "Die Beziehung wurde zertrampelt". Das sei heute nicht mehr der Fall. "Wir sind jetzt älter, wir sind klüger, wir haben mehr Erfahrung, wir sind an anderen Stellen in unserem Leben, wir haben jetzt Kinder, und wir müssen uns dieser Dinge sehr bewusst sein." Für die Sängerin sei die Beziehung "heilig" und sie "würde alles dafür tun", sie bis an ihr Lebensende fortzuführen.

Süßholzgeraspel der Stars

"Die Person zu sehen, den Menschen, den Mann, der er heute ist, den Vater, der er heute ist, den Partner, der er ist – er ist alles, von dem ich immer wusste, dass er es war und sein wollte", ." Jennifer Lopez kommt nicht mehr aus dem Schwärmen. Die beiden schwelgen im Glück und das sieht man auch. Manchmal gibt es auch im wahren Leben ein Happy End.