× JLo und Ben Affleck: Liebesnest um 152 Millionen

Das Traumpaar sucht gerade weiter nach einer Luxus-Bleibe

Pop-Diva Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Star Ben Affleck haben sich nach 18 Jahren erneut verlobt und suchen jetzt nach dem geeigneten Liebesnest für ihre Familie. Gerade sah man die beiden im Süden Kaliforniens bei der Besichtigung des 152-Millionen-Euro-Anwesens von Aaron Spelling und Gattin Candy. In der Nachbarschaft wohnen auch weitere Promis wie Kyle Jenner. JLo und Ben wären hier also in guter Gesellschaft.

© Jade Mills ×

Die Villa lockt mit einer gigantischen Eingangshalle, 27 (!) Schlafräumen, einer Bowlingbahn, einem Heimkino, Swimming Pools und hauseigenem Spa. In der Garage haben zudem 100 Fahrzeuge Platz. Insgesamt erstreckt sich das Anwesen über 4,6 Hektar.