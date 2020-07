Johnny Depps schmutziger Rosenkrieg

Was sich wie das Drehbuch eines schlechten Hollywood-Thrillers liest, ist im Fall von Johnny Depp und Amber Heard traurige Wirklichkeit. Beim zurzeit in London laufenden Prozess gegen das Brit-Blatt Sun kommen immer mehr schmutzige Details ans Tageslicht.

Protokoll

So beschuldigt Heard ihren Ex, ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Depp wiederum legt dem Gericht ein Video aus einem Spital vor, wo zu sehen ist, dass sie ihm eine Zigarette im Gesicht ausgedämpft haben soll.

Heard soll dafür ausgesagt haben, dass ihr Ex-Mann regelmäßig Kokain, Whisky und Tabletten konsumiert haben soll.

Ekel. Für Depp war die Ehe bereits zu Ende, als er eines Tages heimkam und einen Kothaufen von Heard in seinem Bett fand ... Man darf gespannt sein, was der Prozess noch an Schmutzwäsche ans Tageslicht bringt.