Jolie & Pitt: Gerichts-Streit um Weingut

Pitt beschuldigt seine Ex, ihren Weingut-Anteil an Oligarchen verkauft zu haben.

Schlammschlacht. Jetzt könnte auch der Prozess zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie aus dem Ruder laufen. Der Grund: Ihr gemeinsames Weingut Château Miraval in Frankreich. Vor Gericht wirft Pitt seiner Ex jetzt vor, ihren Anteil mit „giftigen Absichten“ an den russischen Oligarchen Yuri Shefler verkauft zu haben. Dabei soll das einstige Paar ein Agreement gehabt haben, dass niemals die eigenen Anteile an dem Familienunternehmen ohne die Einwilligung des anderen verkauft werden.

Pitts Anwälte werfen Jolie vor, durch den Verkauf an Shefler den Ruf der Marke Pitt nachhaltig zu gefährden.