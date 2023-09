Jolie spricht über ihr Leben als "Single-Mutter"

In der neuen US-Vogue zeigt sich Angelina Jolie von ihrer schönsten Seite und plaudert offen über ihr Leben nach der Scheidung von Brad Pitt.

Angelina Jolie hat verraten, wie ihr Mutterdasein sie davor „rettete“, an einen „viel düstereren“ Ort zu gehen, während sie über das Leben als „alleinerziehende Mutter“ nach ihrer Scheidung von Brad Pitt sprach – als sie in einem mit Graffiti verzierten Kleid am Cover des Vogue-Magazins strahlt.

© Annie Leibovitz/Vogue Angelina Jolie ×

Der 48-jährigen Schauspielerin wurde im Gespräch mit dem Mode-Magazin klar, wie die Adoption ihres ersten Sohnes, Maddox, im Alter von 26 Jahren „ihr gesamtes Leben veränderte“ und „sie lehrte, anders in dieser Welt zu sein“. Sie sprach auch darüber, wie der Wunsch, für ihre sechs Kinder zu leben, sie „in letzter Zeit“ am Leben gehalten hat, und spielte damit offenbar auf die bittere Trennung von ihrem Ex-Mann Brad Pitt an.

Schockierende Ansage

„Ich glaube, in letzter Zeit wäre ich auf viel düsterere Weise untergegangen, wenn ich nicht für sie leben wollte.“, schockiert Jolie ihre Fans. „Sie sind besser als ich, weil es man es für seine Kinder immer besser haben will, als man es selbst hatte. Ich bin ihre Mutter und versuchte ihr sicherer Hafen zu sein und ihnen Stabilität zu geben. Aber ich bin auch derjenige, über die sie lachen – und ich sehe, wie sie so viele verschiedene Aspekte unserer Familie übernehmen.“

© Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kids bei der Marvel Studios' Eternals Premiere. Ihre Töchter tragen alle Vintage-Kleider ihrer Mama. ×

Jolie gab zu, dass sie sich „in letzter Zeit etwas niedergeschlagen“ fühle und fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, seit einem Jahrzehnt nicht ich selbst zu sein, auf eine Weise, auf die ich mich nicht einlassen möchte.“ Sie und ihre Familie sind immer noch dabei in ihrem neuen Leben Fuß zu fassen, wie Jolie erklärt.

Rosenkrieg mit Ex

© Getty Images ×

Nach elf Jahren Beziehung ließ sich Jolie vom Hollywood-Star Brad Pitt scheiden und ein Rosenkrieg von enormem Ausmaß folgte. Vor allem das gemeinsame Sorgerecht für die sechs Kinder Shiloh, die Zwillinge Vivienne und Knox, Zahara, Pax und Maddox ist bis heute noch einer der Haupt-Streitpunkte.