Julia Roberts in großer Sorge!

Das könnte ziemlich hässlich werden - Julia Roberts' Bruder Eric packt in seinen Memoiren über den "Pretty-Woman"-Star aus.

Am Mittwoch hat Eric Roberts bekannt gegeben, dass sein neues Buch "Runaway Train: Or, the Story of My Life So Far" im September erscheinen soll. Unter anderem geht es in seinen Memoiren um Erics Kampf gegen die Drogensucht, seine Beziehung zur 19 Jahre älteren Sandy Dennis (†54), aber auch um seine Schwester Julia Roberts und seine schwierige Beziehung zu ihr. Dem Hollywoodstar passt das überhaupt nicht.

Gegenüber der Plattform "RadarOnline" berichtet ein Insider: „Julia war schon immer sehr verschlossen, das ist ein absoluter Albtraum!“ Roberts ist es sehr wichtig, dass keine privaten Details über ihr Leben an die Öffentlichkeit gelangen. Der Seite „National Enquirer“ berichtet ein anderen Insider: „Sie hat Eric angefleht, diesen Unsinn zu beenden, aber er weigert sich“, weiters sagt er: „Sie ist besessen davon, was Eric ausplaudern könnte. Es ist ein echtes Chaos.“ Doch eine gute Nachricht gibt es für Julia Roberts - ihr Bruder hat ihr versprochen, dass Eric sie nicht in den Memoiren verleumden möchte.

Erics Drogenkonsum ist Schuld an Familienstreit

Warum genau Julia Roberts und sein Bruder so einen großen Streit hatten ist unklar - vermutlich sorgte der Drogenkonsum von Eric für Streit in der Familie. 2010 hat sich Julias Bruder sogar in der vierten Staffel der US Reality-TV-Show „Celebrity Rehab with Dr. Drew“ bei seinem Entzug begleiten lassen. Gegenüber "Vanity Fair" sagt Eric 2018: „Es war anstrengend, mit mir zusammen zu sein“. Einige Menschen brauchten dringend Abstand von Eric Roberts - auch seine Schwester Julia. Der letzte gemeinsame Auftritt der Geschwister ist schon Jahre her.