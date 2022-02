Kanye mit neuem Kim-Zwilling gesichtet

Der Rapper hat eine neue Freundin, die Kim Kardashian zum Verwechseln ähnlich sieht

Rapper Kanye West wurde in Miami mit seiner neuen Freundin gesichtet. Ihr Name ist Chaney Jones (24) und sie könnte glatt ihr Geld als Kardashian-Double verdienen. Scrollt man durch das Instagram-Profil der geheimnisvollen Begleiterin, wird deutlich wie viele Ähnlichkeiten sie rein äußerlich mit der Ex-Frau des Rappers hat. Den berühmten Kardashian-Popo übertrifft Jones gar. Sie setzt ihn immer wieder gekonnt in Szene. Gesichtszüge, Posen und Outfits erzeugen den Eindruck. dass Kanyes Neue tatsächlich auch ein Riesen-Fan seiner Alten ist.



Hier präsentiert Jones ihre Kehrseite

© Getty Images ×

Kanye West