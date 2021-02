Rapper Kanye West kehrt nach L.A. zurück - doch er ist nicht alleine.

Die Ehe von Kanye West und Kim Kardashian soll schon länger nicht mehr funktionieren. Wie einige US-Medien berichteten, will Kim die Scheidung; sie hat sich bereits eine Top-Anwältin für dieses Unterfangen genommen.

Kanye West: Hat er längst eine Neue?

Lange war Kanye West auf seiner Luxus-Ranch in Wyoming quasi untergetaucht - er verbrachte die letzten Monate in der Abgeschiedenheit, soll sich ganz auf sich und sein Leben konzentriert haben. Doch nun ist er wieder zurück in L.A. Als der 43-Jährige seinem Privatjet entstieg, wirkte er grantig wie meistens. Kein Lächeln, keine positive Attitüde war zu erkennen. Und doch war sein Ankommen von großem Interesse.

Kim und Kanye: Wird jetzt Scheidung durchgezogen?

Denn kurz bevor Kanye den Jet verließ, stieg eine unbekannte Frau aus der Maschine. In weite Kleidung gehüllt, mit einer dunkelhaarigen Perücke das eigene, helle Haar verdeckend und gesenktem Kopf war die Frau nicht zu erkennen. Doch Insider behaupten: DAS ist seine neue Freundin. An die große Glocke wird Kanye diese Neuigkeit nicht hängen - in einem laufenden Scheidungsverfahren wäre dieser Umstand mehr als heikel. Wegen der Trennung von Kim und den daraus resultierenden Dingen, die es zu klären gibt, soll Kanye wieder nach L.A. zurückgekehrt sein und auf unbestimmte Zeit bleiben.

Kim genießt einen Trip mit ihren Schwestern