Kardashian teilt erstes Foto von ihrem Baby

Vor sieben Wochen wurde Kourtney Kardashian Mama. Jetzt zeigt sie auf Instagram erstmals ihren kleinen Sohn Rocky.

Es sind süße Schnappschüsse, die Kourtney Kardashian und ihr Ehemann Travis Barker auf Instagram gepostet haben. Die Fotos zeigen das Paar mit Sohn Rocky, der vor sieben Wochen das Licht der Welt erblickte.

Travis Barker mit Kourtney Kardashian und Sohn Rocky

Kourtney plauderte in einem Interview in den USA aus, dass sie sich schon sehr auf Weihnachten freue und sie das Fest für den Nachwuchs "extra special" machen wird. In weiteren Fotos zeigt sich Kourtney beim Stillen und kuschelnd mit Ehemann und Kind.

Kourtney Kardashian und Sohn Rocky

Travis Barker mit Kourtney Kardashian und Sohn Rocky

Nur eines stößt so manchem Fan etwas unangenehm auf. Sowohl Kourntey als auch Travis und Sohn Rocky sind komplett in schwarz gekleidet. Nicht unbedingt eine Farbe, die man einem Baby anzieht...