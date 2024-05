Kate Hudson: Männer-Verbot vom Psycho-Therapeuten

Die Schauspielerin sollte ihr Problem mit Männern so in Griff bekommen

In einer Romantik-Komödie zeigt sie wie man Männer in zehn Tagen los wird, im echten Leben schien sie ebenfalls Probleme mit der Männerwelt zu haben. Kate Hudson (45) überrascht in der neuesten Folge des Podcasts "Call Her Daddy" mit ihren Aussagen. Vor einigen Jahren soll sie von ihrem Therapeuten eine Männerpause verschrieben bekommen haben. Ein ganzes Jahr lang sollte sie sich vom anderen Geschlecht fernhalten.

Hudson: "Wollte keine Muster mehr wiederholen"

Zu den Gründen: "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte, dass ich keine Muster mehr wiederholen will. Ich habe einen großartigen Therapeuten, der mir sagte: 'Ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen es auch tun'", erzählt Hudson. Es sei die letzte Möglichkeit gewesen, sie zu "befreien". Sie habe durchgehalten und einen "Durchbruch" erlebt.