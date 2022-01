Kate wird 40 – und ihre Rolle immer wichtiger

Die Herzogin von Cambridge wird am Sonntag 40 Jahre alt. Feier soll es keine geben.

Jubilarin. Von „Waity Katie“ zum charismatischen Ruhepol der Royals. Herzogin Kate (39) legte in den letzten 21 Jahren an der Seite von Prinz William (39) eine erstaunliche Entwicklung hin. Einst war sie zwar als Stilikone bekannt, wurde ­jedoch meist nur in einem Atemzug mit ihrem Ehemann genannt. Heute sprechen Royal-Experten gar davon, dass sie die Geheimwaffe des britischen Königshauses sei. Am Sonntag feiert Kate ihren 40. Geburtstag. Ganz ohne großes Tamtam.

Kate soll Familie sicher in die Zukunft führen

Zukunft. In den Tagen vor Catherines rundem Jubiläum gab es viel Lob und Anerkennung. Man habe hohe Erwartungen an sie. Wenn Queen Elizabeth II. (95) stirbt, würde Prinz Charles (73) planmäßig Thronfolger werden und erst nach dessen Ableben Prinz William. Im letzten Jahr kamen aber immer wieder Gerüchte auf, dass Charles auf seinen Anspruch verzichten müsse. „Kates Gelassenheit signalisiert jedenfalls, dass die Zukunft der Familie in besten Händen ist“, erklärt Expertin Emily Andrews.

Einsatz. Kates zentrale Rolle als Gattin des zukünftigen Königs ist schon lange kein Geheimnis mehr. Sogar Vergleiche mit der Queen Mum werden bereits angestellt. Ihre Stabilität, ihre Loyalität und ihr Engagement für die gute Sache machen sie zum Vorzeige-Royal. „Die Menschen lieben William und Kate“, sagte die frühere Royals-Sprecherin Colleen Harris. Längst vergessen ist die Zeit, als Catherine als „Waity Katie“ verspottet wurde – als „wartende Katie“, weil das Paar, das sich an der schottischen Universität St. Andrews kennenlernte, bereits Jahre liiert war, ohne dass William ihr einen Heiratsantrag machte.

Ihren Geburtstag möchte Kate laut Palast-Insidern ruhig angehen. Große Feierlichkeiten wird es daher keine geben. Sie soll den Tag, wie auch schon letztes Jahr, mit ihrem Mann und den Kindern Charlotte, George und Louis verbringen.