Katie Price packt aus: "Wurde vor den Augen meiner Kinder sexuell missbraucht"

Katie Price schockt in ihrer Autobiographie mit einem Horror-Geständnis.

Jetzt packt sie aus! Katie Price hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben und schockiert ihre Fans mit dramatischen Geständnissen.

Vor den Augen der Kinder

„Ich wurde dreimal sexuell missbraucht, einmal von einer Berühmtheit und einmal vor den Augen meiner Kinder“, schreibt Price in dem neuen Buch. Das ist ein absoluter Horror.

Dieser Mann missbrauchte sie

Das Super-Model spart nicht mit fruchtbaren Details, weiter schreibt sie: "Auch nach all den Jahren kann ich mich noch an seine rotbraunen Sommersprossen erinnern. Ich kann sie klar wie der Tag sehen, ihre Intensität, die sich über sein Gesicht ausbreitet. Es gab mir wohl etwas, worauf ich mich konzentrieren konnte." Price schreibt über den Mann, der sie missbrauchte.

Als Kind missbraucht

Und weiter, heißt es in dem Buch: "Wenn ich meine Augen schließe, kann ich seinen kahlen Kopf mit rotbraunen Haarsträhnen sehen. Er war ein völlig Fremder, der vor 39 Jahren nur ein paar Minuten in meinem Leben war, und dennoch kann ich ihn so deutlich vor mir sehen, als wäre es gestern gewesen. Und das liegt daran, dass dieser Mann, dieses Monster, mich sexuell angegriffen hat, als ich sieben Jahre alt war. Sieben."