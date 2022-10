Katy Perry verlor Kontrolle über ihr Auge – was dahinter steckt

Bei einem Auftritt verlor die Sängerin scheinbar die Kontrolle über ihr Auge. Ihre Fans reagierten schockiert. Jetzt klärt Katy Perry auf, was es damit auf sich hat.

Fans machten sich große Sorgen um Superstar Katy Perry (38) als sie bei einem Konzert scheinbar die Kontrolle über ihr Auge verloren hatte. Das rechte Auge schloss sich scheinbar unbeabsichtigt immer wieder. Der Superstar ließ sich sonst nichts anmerken. Jetzt löst sie das Drama auf Instagram auf und beruhigt ihre Fans: Das war alles halb so wild und geplant.

Nachdem ihr die Szene weltweite Schlagzeilen sicherte, macht sie jetzt Werbung für ihre nächste Tour: "Seht meinen Kaputte-Puppenaugen-Partytrick auch nächstes Jahr in Vegas", so Perry. Das Ganze war also inszeniert und genauso gewollt.

Und Perrys Plan ging offenbar auf, denn fast 20 Millionen Nutzer teilten den Clip auf TikTok und auch auf Twitter trendete Perrys Puppenauge.