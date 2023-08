× Kaum wiederzuerkennen: SO sieht Suri Crusie nicht mehr aus

Im April feierte Suri Cruise, die viele noch als kleines Kind in Erinnerung haben, ihren 17. Geburtstag. Auf Fotos ist sie kaum wiederzuerkennen.

Die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes stand bereits früh im Rampenlicht. Zahlreiche Promi-Magazine stürzten sich förmlich auf Suri, veröffentlichten zahlreiche Bilder der kleinen Schauspieler-Tochter. Dann, nach der öffentlichen Scheidung ihrer Eltern, wurde es ruhiger um sie. Nur noch selten drangen Bilder von Suri an die Öffentlichkeit. Auch dank ihrer Mutter Holmes, die ihre Tochter weitgehend abzuschirmen versuchte.

Acabo de ver esto y quede IMPACTADISIMA de como se parece Suri Cruise a su mamá Katie Holmes ???????? pic.twitter.com/eAwizBzWsl — Gabriela Escolán (@gescol) March 16, 2022

Das Mutter-Tochter-Gespann lebt seit der Trennung gemeinsam in New York. Ob es regelmäßigen Kontakt zu Papa Cruise gibt, ist unbekannt. Neueste Schnappschüsse von Suri zeigen allerdings: Die einst junge Zahnlücken-Trägerin mit großen, begeisterten Kulleraugen ist zur jungen Frau herangewachsen. Sie wirkt glücklich beim Bummeln durch die New Yorker Innenstadt.