Keanu Reeves: Antrag von seiner Liebsten

Der Hollywood-Star und die Autorin sollen den nächsten Schritt wagen

Seit 2019 sind sie bereits ein Paar, zuvor waren sie schon viele Jahre befreundet. Keanu Reeves (59) und Alexandra Grant (54) haben sich in der Welt des Glanz und Glamours gefunden. Kürzlich zeigten die beiden sich bei der MOCA Gala in Los Angeles wieder ganz verliebt. Das soll auch ein bisschen an den Liebes-News liegen, die das Paar noch verheimlicht.

Kleine Zeremonie im Garten

Denn laut "InTouch" soll ein Insider verraten haben, dass Reeves und Grant verlobt seien. Demnach habe aber nicht er den Antrag gemacht, sondern sie. "Es war ziemlich beeindruckend von ihr zu fragen, aber andererseits ist Alexandra eine starke, unabhängige Frau, die weiß, was sie will", wird die Quelle zitiert. Die Hochzeit soll in kleinem Kreis stattfinden. Im Garten ihrer Hollywood-Villa soll die Liebe besiegelt werden. "Es wäre nicht die Art von Keanu und Alexandra, einen schicken Veranstaltungsort zu buchen und eine große Party zu feiern", heißt es weiter.