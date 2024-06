Kevin Costner: Schock-Ansage für alle "Yellowstone"-Fans

Jetzt hat der Star endgültig klargestellt, ob er fürs Finale zurückkehrt.

Fans liebten ihr Idol in dieser Rolle: Hollywood-Star Kevin Costner (69) begeisterte als John Dutton in der Serie "Yellowstone" die Massen. Eine seiner besten Rollen sei sie gewesen, zudem löste Costner einen wahren Western-Hype aus.

Streitereien

Doch im Laufe der Produktionsarbeiten kam es zu Streitigkeiten mit dem Showrunner der Serie, Taylor Sheridan (53). Dieser sah die Dinge anders als der alte Hase Costner. Dier Zwist eskalierte und Costner stieg aus der Serie aus - Mitten in Staffel fünf.

Das sagt Costner

Wie geht es weiter bei Yellowstone", dürfen die Fans noch hoffen? Costner wendet sich mit einem Video an seine Zuseher. Er erteilt ihnen eine Abfuhr in der Nachricht. Zurückkommen werde er nicht, "Man sehe sich bei den Filmen."

Hier ist Costner wieder zu sehen

Am 28. Juni kommt Costners neuer Western "Horizon" in den USA in die Kinos, in Österreich startet der Film am 22. August.