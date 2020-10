Kim Kardashian: DIESE Summe casht sie pro Insta-Posting

Reality-Star Kim Kardashian verrät: Sie verdient auf Instagram mehr als mit ihrer Show!

Noch nicht ganz 40 Jahre ist sie alt und seit Jahren eine Topverdienerin. Kim Kardashian hat bei ihrer Karriere alles richtig gemacht.

Kim Kardashian ist reichste K-Schwester

Ihr ganzer Familienclan hat ein Gespür für Business. So galt ihre jüngste Schwester Kylie kurzzeitig als Milliardärin und Ehemann Kanye West hat diese Mark auch schon längst überschritten mit einem geschätzten Vermögen von rund 1,3 Milliarden Dollar. Derzeit soll Kim, laut Forbes-Magazin, die reichste der K-Schwestern sein, etwa 780 Millionen Dollar besitzen. Die Corona-Krise hat sich leider auch in den Verkäufen der Make-Up-Linien von Khloe und Kylie manifestiert. Sie haben durch die Pandemie starke Umsatzeinbußen.

Kim Kardashian: DIESE Summer casht sie pro Insta-Posting

Doch womit macht Kim das meiste Geld? Wer nun auf ihre Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" tippt, der irrt. Kim Kardashian hat nun in der Talksow von David Letterman verraten, dass Instagram ihre Haupteinnahmequelle ist. Sie macht mehr Geld mit Postings auf Instagram als mit einer einigen Staffel der Reality-Show. Doch Kim fügt hinzu, dass erst die Show ihr und ihren Schwestern einen derartige Bekanntheit gegeben hat, dass sie überhaupt im Netz Geld einnehmen kann. Pro Posting soll Kim Kardashian bis zu 500.000 Dollar verdienen, heißt es in US-Medien.

Wie viel für dieses Posting wohl geflossen ist?