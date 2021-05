Kim Kardashian hatte Corona

Kim Kardashian (40) und ihre Familie sind vergangenen Herbst an Covid-19 erkrankt.

Entgegen aller Berichte hatte sich Kardashian aber nicht auf der viel kritisierten Party auf einer Privatinsel anlässlich ihres 40. Geburtstags kurz zuvor angesteckt. Entsprechende Berichte seien falsch, teilte Kardashian am Freitag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Niemand hat von dieser Reise Covid bekommen."

False. Nobody caught Covid from the trip. Saint was the first to have it in our family and he caught it from school from another student who tested positive first. I then developed symptoms and got it a few days after he coughed on me while caring for him. https://t.co/hTWbB6JC25