Krebs-Schock für O. J. Simpson

Große Sorge um O. J. Simpson: Beim ehemaligen Football-Star wurde Prostatakrebs diagnostiziert.

Er hat stets polarisiert: O. J. Simpson war Football-Star, in seiner NFL-Karriere erzielte er 61 Touchdowns. Außerdem war der Multimillionär als Schauspieler ("Die nackte Kanone") aktiv – und sorgte nicht zuletzt durch seinen Mordprozess, der 1995 live im TV übertragen wurde, für Riesenaufregung.

Nun hat der 76-Jährige laut US-Medien die erschütternde Diagnose Prostatakrebs erhalten. Simpson soll sich nun in Las Vegas einer Chemotherapie unterziehen. Gerüchten, er befände sich in einem Hospiz, erteilte er aber via Social Media eine Absage.

In einem Video auf X zeigt sich O. J. Simpson hinterm Lenkrad seines Autos und sagt gut gelaunt: "Hospiz? Ich weiß ja nicht, wer dieses Gerücht gestreut hat, aber es zeigt mal wieder, dass man den Medien nicht trauen darf." Vielmehr sei er damit beschäftigt, Freunde zu bewirten, mit denen er gemeinsam den Super Bowl anschauen will.